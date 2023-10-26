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Бизнес

Еще три компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин"

02 ноября 2023 17:45  [109] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил инвестиционные проекты компаний ООО "Лоймина", ООО "Металкоат" и ООО "Биком". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал заместитель генерального директора по стратегии и развитию Корпорации развития региона Антон Гаранин, после реализации всех проектов будет создано более 140 рабочих мест, а инвестиции по ним составят более 5 млрд рублей.

Так, ООО "Лоймина" за 320 млн рублей планирует построить завод по производству акриловых красок и лаков, а также жидкого и сухого обойного клея. Проект будет реализован в 2025 году, здесь появится 27 новых рабочих мест.

ООО "Биком" до конца 2028 года построит комплекс по производству и переработке самоклеящихся материалов в детали для различных отраслей промышленности. Предполагается, что предприятие будет производить до 9 млн кв. метров самоклеящихся материалов и до 1,2 тысячи тонн в год акриловых дисперсий. Инвестиции в проект оцениваются почти в 1,65 млрд рублей. На производстве будет создано 75 рабочих мест.

ООО "Металкоат" создаст завод по производству окрашенной алюминиевой ленты. Объем продукции составит 25 тыс. тонн в год. В проект в течение 10 лет будет инвестировано 3,2 млрд рублей, будет создано 42 рабочих места. 

Ранее сообщалось, что нижегородская Корпорация развития представила проект портовой ОЭЗ на Всероссийском речном форуме.

Также напомним, что экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил проект модульного центра обработки данных.

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Теги:
Инвестиции оэз
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