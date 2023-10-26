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Общество

Нижегородские семьи смогут получать детское пособие даже при выходе на работу

03 ноября 2023 10:11  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Telegram-канале рассказал о новом законопроекте для молодых семей.

Согласно информации, в случае его принятия нижегородцы смогут выходить из декретного отпуска на работу досрочно, сохраняя право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. После его принятия матери или отцы смогут одновременно получать зарплату и пособие на ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Евгений Люлин отметил, что в следующем году средний размер такого пособия составит 17,8 тысячи рублей. 

Ранее сообщалось, что максимальный размер больничного и декретных выплат увеличится вдвое к 2025 году.

Также напомним, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

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Теги:
Выплаты Семья Социальные выплаты
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