Нижегородские семьи смогут получать детское пособие даже при выходе на работу

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Telegram-канале рассказал о новом законопроекте для молодых семей.
Согласно информации, в случае его принятия нижегородцы смогут выходить из декретного отпуска на работу досрочно, сохраняя право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. После его принятия матери или отцы смогут одновременно получать зарплату и пособие на ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.
Евгений Люлин отметил, что в следующем году средний размер такого пособия составит 17,8 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что максимальный размер больничного и декретных выплат увеличится вдвое к 2025 году.
Также напомним, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.
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