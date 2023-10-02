Максимальный размер больничного и декретных выплат увеличится вдвое к 2025 году Общество

Максимальная сумма выплат по больничному листу за один день увеличится более чем в два раза к 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруд.

Согласно информации, если сейчас максимальная сумма выплат по больничному составляет 2,7 тысячи рублей в день, то в 2024 составит сумма увеличится до 4,1 тысячи рублей, а в 2024 размер пособия по нетрудоспособности составит уже 5,7 тысячи рублей.

Также к 2025 году увеличится максимальный размер выплаты также по беременности и родам. В настоящий момент за декретный отпуск заплатят максимально 383,2 тысячи рублей, в 2024 году - 565,6 тысячи рублей, а в 2025 году - 794,4 тысячи рублей.

Изменятся и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: предельный размер выплат повысят с 33,3 тысячи в 2023 году до 68,9 тысячи в 2025 году.

Как указывает телеканал "360", это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов. На эти цели направят более 16 трлн рублей.

Напомним, что с 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проведут перерасчёт страховых выплат по старости: они увеличатся до 23 405 рублей.