Минобороны РФ запустило Telegram-канал "Добро-Информ"

Фото:
Министерство обороны РФ запустило Telegram-канал "Добро-Информ"
Согласно информации, в канале публикуют информацию о россиянах, активно поддерживающих и помогающих военнослужащим в зоне специальной военной операции.
Также здесь можно найти контактную информацию о способах и возможностях передачи помощи военным и добрых делах.
Вы можете написать на электронную почту Dobro@mil.ru или позвонить единому телефонному номеру: 117.
Ранее сообщалось, что кстовские волонтеры провели иппотерапевтические занятия для семей участников СВО.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+