Минобороны РФ запустило Telegram-канал "Добро-Информ" Общество

Фото: Telegram-канал "Добро-Информ"

Министерство обороны РФ запустило Telegram-канал "Добро-Информ"

Согласно информации, в канале публикуют информацию о россиянах, активно поддерживающих и помогающих военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Также здесь можно найти контактную информацию о способах и возможностях передачи помощи военным и добрых делах.

Вы можете написать на электронную почту Dobro@mil.ru или позвонить единому телефонному номеру: 117.

Ранее сообщалось, что кстовские волонтеры провели иппотерапевтические занятия для семей участников СВО.