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Общество

ГУАД отказался принять работы по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске

03 ноября 2023 12:40  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог отказало в приемке работ по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске и приняло решение расторгнуть контракт с подрядчиком. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, работы должны были завершиться 30 сентября, однако к середине октября верхний слой асфальтобетона был уложен только на 15%.

Согласно информации, подрядчику также отказано в оплате работ, качество которых по результату работы комиссии признано не соответствующим нормативным требованиям. Сумма удержания составила более 60 млн рублей. 

Кроме того, в ФАС России будет направлена информация по вопросу включения компании в реестр недобросовестных подрядчиков.

Для завершения ремонта дороги по проспекту Циолковского, включая Решетихинское шоссе и подходы к Желнинскому путепроводу, в 2024 году будет выбран новый подрядчик. В 2023 году для соблюдения требований безопасности разметка на дороге будет нанесена краской, а уже в следующем году она будет выполнена термопластиком.

Ранее сообщалось, что более 525 млн рублей выделено на ремонт участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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