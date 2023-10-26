ГУАД отказался принять работы по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог отказало в приемке работ по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске и приняло решение расторгнуть контракт с подрядчиком. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, работы должны были завершиться 30 сентября, однако к середине октября верхний слой асфальтобетона был уложен только на 15%.

Согласно информации, подрядчику также отказано в оплате работ, качество которых по результату работы комиссии признано не соответствующим нормативным требованиям. Сумма удержания составила более 60 млн рублей.

Кроме того, в ФАС России будет направлена информация по вопросу включения компании в реестр недобросовестных подрядчиков.

Для завершения ремонта дороги по проспекту Циолковского, включая Решетихинское шоссе и подходы к Желнинскому путепроводу, в 2024 году будет выбран новый подрядчик. В 2023 году для соблюдения требований безопасности разметка на дороге будет нанесена краской, а уже в следующем году она будет выполнена термопластиком.

Ранее сообщалось, что более 525 млн рублей выделено на ремонт участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.