Пробные запуски фуникулера проводят в Нижегородском кремле Общество

Фото: соцсети "Новый городовой"

Пробные запуски фуникулера проводят в Нижегородском кремле. Об этом сообщается в группе "Новый городовой".

Согласно информации, на объекте в тестовом режиме уже начали ходить кабинки.

Также на завершающей стадии находится декорирование нижней станции.

Как сообщалось ранее, длина рельсового пути составит 134 метра, а перепад высот между станциями составит 61 метр. Тоннельная часть трассы будет составлять 68 метров шириной проезда 6,4 метра. Вместимость вагона рассчитана до 40 человек.

Подъемник будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Планируется, что он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час.

Напомним, изначально планировалось, что фуникулер в Нижегородском кремле будет построен к августу 2021 года.