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ХК "Торпедо" не будет проводить матч на стадионе "Нижний Новгород". Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Александр Харламов.
Напомним, хоккейный клуб планировал провести матч с минским "Динамо" 7 января 2024 года на открытом воздухе - на стадионе "Нижний Новгород".
Также на стадионе могла пройти игра молодежного хоккейного клуба "Чайка".
При этом генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов не поддержал идею проведения такого матча.
По словам Александра Харламова, отказ от проведения хоккейного матча на футбольном стадионе связан с нехваткой времени на подготовку мероприятия.
"В подготовке такого мероприятия задействован не только наш клуб, но и руководство региона, то есть очень много людей, которые были бы заняты в этом проекте. Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать", - сказал он.
Также отказ обусловлен необходимостью подготовки травы к Российской премьер-лиге по футболу, которая возобновится после зимнего перерыва уже в феврале.
В заключение Александр Харламов отметил, что будущем "Торпедо" еще может провести матч на открытом воздухе.
"Сама по себе это хорошая идея. Хоккей, как вы знаете, в Нижнем любят, и, я думаю, на стадионе собралось бы 30-40 тысяч человек без особых проблем. Поэтому отказываться от такого проекта не будем", - добавил он.
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