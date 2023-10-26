Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
03 ноября 2023 15:06  [50] ХК "Торпедо" не будет проводить матч на стадионе "Нижний Новгород"
03 ноября 2023 11:25  [156] Фан-зона ФК "Пари Нижний Новгород" появится в ТРЦ "Океанис"
02 ноября 2023 15:27  [285] Как минимум 73 катка откроется в Нижнем Новгороде этой зимой
01 ноября 2023 17:32  [366] Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу идёт в Нижегородской области
01 ноября 2023 12:27  [384] Всероссийский турнир по следж-хоккею стартовал в Нижнем Новгороде
01 ноября 2023 11:02  [414] Совместный фан-магазин спортивных клубов может появиться в Нижнем Новгороде
31 октября 2023 18:18  [467] Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь"
31 октября 2023 14:33  [443] Нижегородцы завоевали 4 медали на Международных соревнованиях по киокушин каратэ
30 октября 2023 10:55  [464] Российские киберспортсмены стали чемпионами мира по Dota 2
30 октября 2023 10:22  [421] Евгений Люлин: "Ребята бились самоотверженно, но в этот раз удача оказалась на стороне соперника"
Спорт

ХК "Торпедо" не будет проводить матч на стадионе "Нижний Новгород"

03 ноября 2023 15:06  [50] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ХК "Торпедо" не будет проводить матч на стадионе "Нижний Новгород". Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Александр Харламов.

Напомним, хоккейный клуб планировал провести матч с минским "Динамо" 7 января 2024 года на открытом воздухе - на стадионе "Нижний Новгород".

Также на стадионе могла пройти игра молодежного хоккейного клуба "Чайка".

При этом генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов не поддержал идею проведения такого матча.

По словам Александра Харламова, отказ от проведения хоккейного матча на футбольном стадионе связан с нехваткой времени на подготовку мероприятия.

"В подготовке такого мероприятия задействован не только наш клуб, но и руководство региона, то есть очень много людей, которые были бы заняты в этом проекте. Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать", - сказал он.

Также отказ обусловлен необходимостью подготовки травы к Российской премьер-лиге по футболу, которая возобновится после зимнего перерыва уже в феврале.

В заключение Александр Харламов отметил, что будущем "Торпедо" еще может провести матч на открытом воздухе.

"Сама по себе это хорошая идея. Хоккей, как вы знаете, в Нижнем любят, и, я думаю, на стадионе собралось бы 30-40 тысяч человек без особых проблем. Поэтому отказываться от такого проекта не будем", - добавил он.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стадион ХК Торпедо Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph