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Общество

Сбербанк повысил минимальную ставку по ипотеке до 15,6% годовых

03 ноября 2023 15:31  [89] Общество

Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6% годовых. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.

"Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта, в то время как рост ключевой ставки составил 2 процентных пункта", — цитирует сообщение телеканал "360".

При этом по госпрограммам ставки не поменялись. Например, минимальная ставка по программе "Господдержка" будет на уровне от 8% годовых, по "Семейной ипотеке" — от 6% годовых.

Напомним, совет директоров Центробанка РФ на заседании 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки, причём сразу на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых.

По этой причине российские банки временно изменили условия по вкладам. Так, например, у Сбербанка ставки по некоторым рублёвым вкладам выросли до 14% годовых.

Ранее сообщалось, что размер первоначального взноса по ипотеке увеличен до 20%. Соответственно, размер кредита составляет не более 80% стоимости приобретаемого жилья.

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Теги:
Банки Ипотека
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