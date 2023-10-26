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Общество

Строительно-монтажные работы на фуникулере в Нижегородском кремле завершены на 95%

03 ноября 2023 18:24  [107] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Строительно-монтажные работы по воссозданию фуникулера в Нижегородском кремле завершены на 95%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, объект планируется достроить в 2023 году, ввести в эксплуатацию и открыть для жителей – после прохождения всех регламентных процедур, ориентировочно во II квартале 2024 года.

В ведомстве также отметили, что технические испытания на объекте уже стартовали, технически фуникулёр работает. 

Как рассказали в Управделами правительства региона, с точки зрения безопасности было принято решение по укреплению прилегающих склонов, чтобы обеспечить гарантию отсутствия аварийных оползней.

"На части склона, на котором произошел оползень,  проводятся работы по укреплению, работы планируется завершить в декабре этого года, а в следующем году выполнить благоустройство. Стоимость противооползневых работ составляет почти 149 млн рублей, итоговая стоимость будет определена государственной строительной экспертизой", - уточнили в ведомстве.

Специалистами была проведена колоссальная работа по восстановлению исторического облика нижней станции фуникулера, сохранению и возможности демонстрации водонапорной станции, обнаруженной при строительстве верхней станции фуникулера, восстановлению и модернизации туннельного прохода. Уже выполнены проектирование, укрепление склонов, закупка оборудования, устройство верхней и нижней станции. Завершаются работы по устройству тоннеля. Ведется монтаж основных конструктивных элементов технологического оборудования: эвакуационной лестницы, прокладка кабельной трассы, монтаж технологического оборудования. 

Кроме того, работы по благоустройству в районе Набатного колокола завершены на 80%.

Как сообщалось ранее, изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года. 

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Теги:
Благоустройство Кремль
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