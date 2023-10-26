Строительно-монтажные работы на фуникулере в Нижегородском кремле завершены на 95%

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Строительно-монтажные работы по воссозданию фуникулера в Нижегородском кремле завершены на 95%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Управлении делами правительства Нижегородской области.
Согласно информации, объект планируется достроить в 2023 году, ввести в эксплуатацию и открыть для жителей – после прохождения всех регламентных процедур, ориентировочно во II квартале 2024 года.
В ведомстве также отметили, что технические испытания на объекте уже стартовали, технически фуникулёр работает.
Как рассказали в Управделами правительства региона, с точки зрения безопасности было принято решение по укреплению прилегающих склонов, чтобы обеспечить гарантию отсутствия аварийных оползней.
"На части склона, на котором произошел оползень, проводятся работы по укреплению, работы планируется завершить в декабре этого года, а в следующем году выполнить благоустройство. Стоимость противооползневых работ составляет почти 149 млн рублей, итоговая стоимость будет определена государственной строительной экспертизой", - уточнили в ведомстве.
Специалистами была проведена колоссальная работа по восстановлению исторического облика нижней станции фуникулера, сохранению и возможности демонстрации водонапорной станции, обнаруженной при строительстве верхней станции фуникулера, восстановлению и модернизации туннельного прохода. Уже выполнены проектирование, укрепление склонов, закупка оборудования, устройство верхней и нижней станции. Завершаются работы по устройству тоннеля. Ведется монтаж основных конструктивных элементов технологического оборудования: эвакуационной лестницы, прокладка кабельной трассы, монтаж технологического оборудования.
Кроме того, работы по благоустройству в районе Набатного колокола завершены на 80%.
Как сообщалось ранее, изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года.
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