Туристический кластер "Левашовское Поветлужье" появится в Воскресенском районе Общество

усадьба Левашовых Фото: пресс-служба ЗС НО

Команда из Воскресенского района в рамках первого потока "Лидеров наследия" разработала проект развития туристического кластера "Левашовское Поветлужье". Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, в рамках развития территории усадьбы Левашовых в деревне Галибихе предлагается создать туристический комплекс.

Так, здесь появится усадебный парк - воссозданный ландшафт с малыми архитектурными формами и хозяйственными постройками аутентичного функционала, в "Доме приказчика" ("АРТ-даче") будут доступны интерактивные экспозиции, а в "Валерином доме" расположатся ресторан русской кухни и конференц-зона.

Также в "Славином доме" обустроят особняк-отель, в "Доме Дельвига" - интерактивный музей, в "Господской бане" - аутентичный СПА-комплекс, а в воссозданном доме усадьбы появится центр гостеприимства музея-заповедника.



Запускающим объектом станет "АРТ-Дача" – это резиденция для художников, архитекторов, литераторов, представителей бизнеса, участвующих в развитии проекта и района.

Предполагается, что стоимость работ по сохранению объектов составит 170 млн рублей.

Также на прилегающей к "Усадье Левашовых" территории могут появиться огород, контактный зоопарк, ягодная ферма, глэмпинг, детская площадка и спорт-комплекс, оборудованные спуски к реке и причалы для сплавов, экологические тропы, исторические каскадные пруды для рыбалки.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал о планах по развитию Воскресенского района.

Напомним, о достопримечательностях Воскресенского района можно прочитать в нашем материале.

В августе глава Воскресенского района Александр Запевалов заявлял, что территория усадьбы Левашовых нуждается в благоустройстве.

"Если мы в ближайшие 5-7 лет капитально не приступим к ремонту данного сооружения, то, наверное, потом восстанавливать будет либо нечего, либо это будет очень дорого", - говорил он.