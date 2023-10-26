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Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.
Согласно информации, школа расположится на улице 1 мая. Положительное заключение экспертизы было выдано 3 ноября.
Застройщиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород", а проект здания подготовило ООО "Строй-тех".
Напомним, в мае на строительство школы было направлено около 320 млн рублей.
В учреждении будут оборудованы школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс и музей.
Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Сормовском районе введен в эксплуатацию.
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