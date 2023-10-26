Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, школа расположится на улице 1 мая. Положительное заключение экспертизы было выдано 3 ноября.

Застройщиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород", а проект здания подготовило ООО "Строй-тех".

Напомним, в мае на строительство школы было направлено около 320 млн рублей.

В учреждении будут оборудованы школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс и музей.

Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Сормовском районе введен в эксплуатацию.