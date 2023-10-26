Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2023 13:33  [53] Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу
07 ноября 2023 12:57  [108] Нижегородка Светлана Крылова вошла в первую десятку призеров Всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая"
07 ноября 2023 12:39  [104] Туристический кластер "Левашовское Поветлужье" появится в Воскресенском районе
07 ноября 2023 12:11  [123] Еще две тонны гуманитарного груза отправили жители Автозаводского района для бойцов СВО
07 ноября 2023 12:02  [124] Тёплая ненастная погода установится на этой неделе в Нижегородской области
07 ноября 2023 11:46  [123] Реестр объектов монументально искусства утвержден в Нижегородской области
07 ноября 2023 11:24  [129] Нижегородские НКО могут принять участие во Всероссийском конкурсе гражданских инициатив
07 ноября 2023 10:50  [149] Правительство Нижегородской области закупит семь автомобилей "Москвич 3"
07 ноября 2023 10:42  [151] Спецподразделение "Родня" взломало сайт президента Украины
07 ноября 2023 09:56  [162] Депутат ЗСНО Василий Суханов проведёт личный приём граждан 25 декабря
Общество

Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу

07 ноября 2023 13:33  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, школа расположится на улице 1 мая. Положительное заключение экспертизы было выдано 3 ноября.

Застройщиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород", а проект здания подготовило ООО "Строй-тех".

Напомним, в мае на строительство школы было направлено около 320 млн рублей.

В учреждении будут оборудованы школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс и музей.

Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Сормовском районе введен в эксплуатацию.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph