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Общество

Корпус "Школы 800" в Сормовском районе введен в эксплуатацию

03 ноября 2023 11:54  [39] Общество

Фото: с сайта "Школа 800"

Корпус "Школы 800" в Сормовском районе введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, четырехэтажный корпус общей площадью более 20 тыс. кв. м расположен на проспекте Кораблестроителей, дом 52, корпус 1.

На первых двух этажах школы обустроены учебные помещения для начальных классов, групп продленного дня и внеклассных занятий, кабинеты-трансформеры для групповой работы, лаборантские, музыкальный класс, кабинеты технологии и мастерские.

Также здесь размещены обеденный зал на 400 мест, спортивный зал с душевыми и раздевалками, актовый зал на 600 мест, бассейн и медицинский кабинет.

На последних двух этажах расположены стандартные классы и кабинеты для профильных дисциплин, а также студия дизайна, телестудия и издательский центр.

Сормовский корпус "Школы 800" сможет принять до 1100 учащихся. Сейчас идет постановка объекта на кадастровый учет и регистрация прав собственности, после чего начнется подготовка к получению лицензии на образовательную деятельность.

Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля. Тогда в школу было зачислено 532 ребенка.

Корпус "Школы 800" в Автозаводском районе открыл свои двери для учеников 1 сентября.

На 2023-2024 учебный год в Автозаводский и Верхнепечерский корпуса "Школы 800" планировалось набрать более 1000 учеников, однако затем в автозаводском корпусе количество мест было сокращено.

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Теги:
Сормовский район Школа 800
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