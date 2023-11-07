Девушку будут судить в Нижнем Новгороде за убийство подростка

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Убившую подростка девушку будут судить в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Канавинский райсуд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
По версии следствия, преступление произошло в ночное время 4 августа текущего года в квартире дома по ул. К. Маркса.
Во время совместного распития спиртного в компании молодых людей между подозреваемой и подростком произошел конфликт.
В результате обвиняемая нанесла молодому человеку ножевое ранение в спину, от которого потерпевший скончался на месте.
Вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признала частично.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
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