Заболеваемость COVID-19 в России за неделю подскочила более чем на 30%

Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в России на 31,7%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Согласно информации, рост заболеваемости зафиксировали в 73 регионах страны.
При этом количество госпитализаций выросло до 5 042 человек - это на 33,4% больше, чем неделей ранее. По всей стране от последствий коронавируса скончались 63 пациента.
В Нижегородской области за минувшую неделю выявлено 734 заболевших COVID-19, из них госпитализировано 80 человек.Напомним, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.
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