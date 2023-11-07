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Общество

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю подскочила более чем на 30%

07 ноября 2023 16:30  [85] Общество

Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в России на 31,7%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно информации, рост заболеваемости зафиксировали в 73 регионах страны.

При этом количество госпитализаций выросло до 5 042 человек - это на 33,4% больше, чем неделей ранее. По всей стране от последствий коронавируса скончались 63 пациента.

В Нижегородской области за минувшую неделю выявлено 734 заболевших COVID-19, из них госпитализировано 80 человек.

Напомним, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Медицина и здоровье
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