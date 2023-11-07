Заболеваемость COVID-19 в России за неделю подскочила более чем на 30% Общество

Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в России на 31,7%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно информации, рост заболеваемости зафиксировали в 73 регионах страны.

При этом количество госпитализаций выросло до 5 042 человек - это на 33,4% больше, чем неделей ранее. По всей стране от последствий коронавируса скончались 63 пациента.

В Нижегородской области за минувшую неделю выявлено 734 заболевших COVID-19, из них госпитализировано 80 человек.