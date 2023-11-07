Удалённый мониторинг полигонов ТКО появится в Нижегородской области Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) приступил к внедрению технологии удалённого мониторинга объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) при помощи дронов. Первыми регионами, где уже в этом году испытают новую систему, стали лидеры по обращению с отходами - Московская и Нижегородская области. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, удалённый мониторинг будет производиться при помощи взлётно-посадочных полос — дронопортов — для беспилотных воздушных судов (БВС).

Согласно информации, данная технология позволит в автоматическом режиме следить за строительством, эксплуатацией и рекультивацией объектов обращения с отходами, а также объектов, на которых производится и используется вторсырьё.

Дронопорт — это программно-аппаратный комплекс, который выполняет функцию базовой станции для БВС. Беспилотное воздушное судно, оборудованное видеокамерами, находится внутри станции, чтобы по заданному сигналу в определённый день и время вылететь из станции по полётному заданию и передать видеопоток автоматически в информационную систему.

Проект предполагает автоматическое управление БВС, а также возможность планирования не только разового, но и регулярного маршрута.

В 2024 году для нужд РЭО будет приобретено 12 таких дронопортов и 12 отечественных БВС.

Напомним, что весной Российский экологический оператор представил цифровые двойники полигонов , полученные в рамках проекта по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО. В частности, можно ознакомиться с 3D-моделью облёта полигона ТБО МАГ-1 в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что нейросети будут анализировать российские полигоны ТКО с 2024 года.