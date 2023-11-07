Заболеваемость ОРВИ снизилась в Нижегородской области Общество

За прошедшую неделю - с 30 октября по 5 ноября - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Как отметили в региональном в Управлении Роспотребнадзора, эти показатели ниже среднего многолетнего уровня. Кроме того, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12%.

За неделю было обследовано более 9 тысяч человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляют риновирус и аденовирус. Также выделены РС вирусы, метапневмовирусы, микоплазма, парагрипп. Зафиксированы единичные случаи гриппа.

Кроме того, за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 734 случая COVID-19 госпитализировано 80 человек.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 7 ноября в 1,5% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты ведомства напоминают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является вакцинация. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.

По последним данным, иммунизация охватила порядка 41% населения.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.