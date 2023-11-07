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Общество

Расчистку озера в Светлоярском парке завершили в Нижнем Новгороде

08 ноября 2023 11:50  [106] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Расчистку озера в Светлоярском парке завершили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, работы по расчистке озера начались в июне.

Согласно информации, от мусора, камыша и сорной растительности были очищены акватория озера и его береговая полоса. Всего было вывезено более тысячи кубометров мусора, расчищено 5 600 кв. м берега и 24 тысячи кв. м акватории.

В настоящее время идет восстановление благоустройства, после чего пляж по улице Гаугеля будет отсыпан песком.

Также летом в Светлоярском парке были отремонтированы деревянная набережная и входная группа, обустроены две новые площадки, установлены новые урны. 

В 2024 году планируется завезти новый песок на пляж по улице Мокроусова, а также отремонтировать в парке памп-трек.

Ранее сообщалось, что каскад двух прудов расчистили в Большом Болдине.

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Теги:
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