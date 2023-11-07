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Общество

Каскад двух прудов расчистили в Большом Болдине

07 ноября 2023 17:10  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по расчистке каскада двух прудов на пересечении улиц Пушкинской и Карла Маркса завершили в Большом Болдине в преддверии празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам министра экологии и природных ресурсов региона Дениса Егоров, со дна было поднято и вывезено на полигон почти девять тысяч кубометров донных отложений.

Отмечается, что со времен вывезенный ил превратится в плодородный грунт.

Как рассказала глава Большеболдинского округа Алла Морозова, также была благоустроена береговая линия, на ней весной будут высажены плакучие ивы.

Также два пруда войдут во второй этап благоустройства территории села, который планируется провести в 2025 году в рамках участия в конкурсе "Малые города и исторические поселения" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, с 10 мая в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" проводится реставрация. Последовательно закрыты господский дом, Музей сказок, крепостная контора, банька, кухня в Болдине и "Музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке.

Также ранее сообщалось, что Большое Болдино получит из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство.

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Теги:
Большое Болдино Водоёмы Экология
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