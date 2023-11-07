"Единая Россия" и фонд "Защитники Отечества" объединят усилия для оказания помощи участникам и ветеранам СВО Общество

Вопросы взаимодействия "Единой России" и фонда "Защитники Отечества" обсудили в ходе рабочей встречи секретарь Генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева.

Андрей Турчак отметил, что ресурс фонда и его поддержка полезны при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами.

"В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе", – сказал он.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин, отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

"Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение, и теперь мы ждем поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы ещё не вышли, хотя одобрение комитета уже есть", – отметил он.

Также Андрей Турчак сообщил, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования.

"С последним пока еще много трудностей, зачастую их приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур, но нет "бесшовности" этого процесса, которая позволила бы без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания", – сказал секретарь Генсовета.

По словам Анны Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны стать взаимосвязанными.

"При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплен в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке", – подчеркнула Анна Цивилева.

Напомним, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде начал работу с 1 июня 2023 года. С момента открытия филиала поступило свыше 2 000 обращений, большая часть из них отработана.

"Мы стараемся активно работать с теми, кому нужна поддержка. Многие обращения уже закрыты, ряд вопросов сейчас находится в процессе решения. Большой блок обращений связан с выдачей удостоверений ветеранам боевых действий, с юридическими практиками, которые касаются мер поддержки, выплат. Наша работа – это не просто инструкция на бумаге. Мы стакиваемся с жизненными ситуациями, в которых стараемся разобраться и помочь", - подчеркнул руководитель нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов.

Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был подписан президентом 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.