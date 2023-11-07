Переименование остановок общественного транспорта стартовало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Переименование остановок общественного транспорта стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде будет переименовано 34 остановочных пункта.

Согласно информации, новые названия остановок уже появились на портале АСИП и в мобильном приложении "Транспорт Нижегородская область".

В ближайшее время начнется переименование остановок в автоинформаторах "Нижегородпассажиравтотранса" и других перевозчиков.

Ранее сообщалось, что автобус А-90 сохраняет лидерство по числу пассажиров в Нижнем Новгороде.