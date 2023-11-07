Фото:
Переименование остановок общественного транспорта стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Напомним, всего в Нижнем Новгороде будет переименовано 34 остановочных пункта.
Согласно информации, новые названия остановок уже появились на портале АСИП и в мобильном приложении "Транспорт Нижегородская область".
В ближайшее время начнется переименование остановок в автоинформаторах "Нижегородпассажиравтотранса" и других перевозчиков.
Ранее сообщалось, что автобус А-90 сохраняет лидерство по числу пассажиров в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+