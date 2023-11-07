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Общество

Россияне привезли новый штамм коронавируса "пирола" из зарубежных поездок

09 ноября 2023 14:15  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "пирола". Его выявили у десяти человек. Все заболевшие перед этим побывали в заграничных поездках. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она подчеркнула, что заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме, но в первые дни у них была сильно повышена температура.

"Ещё 3 ноября мы не регистрировали этот вирус... Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. Все они завозные — это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии", - рассказала подробности Анна Попова.

В ведомстве ожидают распространения нового штамма по всей России.

Анна Попова призвала всех вернуться к маскам, держать в чистоте руки, а также по возможности сократить число контактов. При этом накануне она заявила, что в вакцинации от коронавирусной инфекции в наступившем осенне-зимнем сезоне нет необходимости.

Напомним, впервые ВОЗ заявила о появлении нового штамма "пирола" в середине августа. Новый вариант коронавируса BA.2.86 является более заразным и имеет несколько дополнительных мутаций по сравнению с уже известным штаммом "омикрон". Причём, по оценке экспертов, при заражении именно этим вариантом человек может серьёзно заболеть.

Ранее Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.

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Теги:
Здоровье Коронавирус Роспотребнадзор
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