Глава Роспотребнадзора Попова: В вакцинации от коронавируса нет необходимости Общество

В вакцинации от коронавирусной инфекции в осенне-зимнем сезоне нет необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Она отметила также, что прививаться нужно тогда, когда существует риск для жизни и здоровья.

"От сегодняшнего коронавируса риски значимых осложнений, госпитализаций и смерти сегодня таковы, что мы не требуем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", — цитирует слова руководителя Роспотребнадзора телеканал "360".

Анна Попова также добавила, что если ситуация по COVID-19 обострится, в стране готовы все необходимые для вакцинации платформы - в таком случае россиянам будут предлагать привиться.

Она добавила, что в трёх российских регионах на прошлой неделе зафиксировали рост эпидемической ситуации по коронавирусу: в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. На них пришёлся 31% всех заболевших, зарегистрированных по стране. В Нижегородской области на прошлой неделе выявили 734 случая COVID-19, госпитализировали 80 человек.

Напомним, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.