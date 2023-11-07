Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
09 ноября 2023 16:45  [1] Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов
09 ноября 2023 13:05  [130] ЦБ РФ не исключает возможность повышения ключевой ставки до конца года
08 ноября 2023 11:14  [341] Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области за 10 месяцев выросло на 26,8%
06 ноября 2023 12:11  [394] Более 80% оплат в России проводится безналично
03 ноября 2023 12:28  [640] 150 студентов посетили предприятия ГК "Волгаэнерго" в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов"
03 ноября 2023 09:20  [612] Ещё три инвестпроекта получили статус приоритетных в Нижегородской области
02 ноября 2023 13:07  [658] "Т Плюс" выполнила обязательства по программам реконструкции системы теплоснабжения Нижегородской области
02 ноября 2023 12:56  [584] ВРП в Нижегородской области за 9 месяцев 2023 года вырос на 9,3%
02 ноября 2023 11:25  [729] Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области пройдут 16 ноября
01 ноября 2023 17:49  [554] Депутаты ЗС НО рекомендовали увеличить субсидии нижегородским предприятиям АПК
Экономика

Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов

09 ноября 2023 16:45  [1] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов на сумму более 71 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Нижегородский НОЦ проводит конкурс уже в третий раз, и на него поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На грантовый конкурс инновационных научных проектов было представлено 45 заявок от организаций-участников Нижегородского научно-образовательного центра по таким направлениям деятельности, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.

"Среди победителей есть проекты, в которых активно участвовали университетские команды. Таким образом мы формируем вектор развития отрасли инноваций в Нижегородской области в рамках Десятилетия науки и технологий. Также в число победителей вошли проекты, представленные бизнесом", — прокомментировал итоги конкурса заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона.

"Поздравляю команды победителей и желаю успешной работы! Победителями стали сильнейшие. Нижегородский НОЦ проделал существенную работу по поддержке инноваторов и содействию в развитии их идей. Будем мониторить результаты работы и рассчитываем, что Нижегородская область ощутит не только экономический, но и социальный эффект от реализации инновационных проектов наших победителей", — отметил директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов.

Ежегодно Нижегородский НОЦ проводит конкурс на финансирование научных проектов своих участников. Так, в 2022 году Нижегородский НОЦ профинансировал проекты победителей конкурса на сумму более 65 млн рублей. В общей сложности за время работы НОЦ поддержал научные проекты на сумму более 280 млн рублей.

Список проектов-победителей размещен по ссылке.

Напомним, что зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Они обсудили IT-кампус "Неймарк" в Нижнем Новгороде, а также развитие научной инфраструктуры и реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в регионе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Наука НОЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph