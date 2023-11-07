Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов на сумму более 71 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Нижегородский НОЦ проводит конкурс уже в третий раз, и на него поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На грантовый конкурс инновационных научных проектов было представлено 45 заявок от организаций-участников Нижегородского научно-образовательного центра по таким направлениям деятельности, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.

"Среди победителей есть проекты, в которых активно участвовали университетские команды. Таким образом мы формируем вектор развития отрасли инноваций в Нижегородской области в рамках Десятилетия науки и технологий. Также в число победителей вошли проекты, представленные бизнесом", — прокомментировал итоги конкурса заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона.

"Поздравляю команды победителей и желаю успешной работы! Победителями стали сильнейшие. Нижегородский НОЦ проделал существенную работу по поддержке инноваторов и содействию в развитии их идей. Будем мониторить результаты работы и рассчитываем, что Нижегородская область ощутит не только экономический, но и социальный эффект от реализации инновационных проектов наших победителей", — отметил директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов.

Ежегодно Нижегородский НОЦ проводит конкурс на финансирование научных проектов своих участников. Так, в 2022 году Нижегородский НОЦ профинансировал проекты победителей конкурса на сумму более 65 млн рублей. В общей сложности за время работы НОЦ поддержал научные проекты на сумму более 280 млн рублей.

Список проектов-победителей размещен по ссылке.

Напомним, что зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Они обсудили IT-кампус "Неймарк" в Нижнем Новгороде, а также развитие научной инфраструктуры и реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в регионе.