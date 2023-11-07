Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили научные проекты Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались IT-кампус "Неймарк" в Нижнем Новгороде, развитие научной инфраструктуры и реализация нацпроекта "Наука и университеты".

Дмитрий Чернышенко напомнил, что к 2030 году в России планируется построить не менее 25 кампусов, а нижегородский "Неймарк" является одним из флагманских проектов.

Как рассказал Глеб Никитин, проект нижегородского кампуса будет реализован в пять этапов. В рамках первого появится 13 шестиэтажных и 5 четырехэтажных корпусов гостиницы более чем для 1 300 студентов. Вторая и третья очереди предполагают строительство двух корпусов гостиниц на 4 200 человек. В рамках четвертой очереди возведут образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром, а в рамках пятой очереди около метромоста в Нижнем Новгороде построят главный учебный корпус.

На данный момент уже сформировано семь магистральных направлений развития научных исследований в кампусе. Созданы три предварительные образовательные программы.

Сейчас ведутся переговоры с российскими и международными исследователями, научными группами, а также индустриальными партнерами о запуске проектов и лабораторий по конкретным темам в рамках данных направлений.

Также Глеб Никитин рассказал Дмитрию Чернышенко о работе Нижегородского НОЦ, созданного в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Так, научно-образовательный центр подвел итоги грантового конкурса, в рамках которого окажет поддержку 12 проектам на сумму более 71 млн рублей. Отметим, что в 2022 году гранты от НОЦ на общую сумму более 65 млн рублей получили также 12 проектов.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ получил 121 млн рублей на поддержку своих участников.

Также напомним, что возведение стен четырех корпусов завершено на площадке нижегородского IT-кампуса.