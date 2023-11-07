Всероссийский день открытых дверей прошёл в Гордуме Нижнего Новгорода Политика

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Всероссийский день открытых дверей прошёл в Гордуме Нижнего Новгорода 9 ноября. Профориентационное мероприятие было организовано для студентов нижегородских вузов - участников всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт". Встречу провёл зампредседателя Думы Владимир Тарасов.

Программа "ГосСтарт" предполагает погружение в рабочую атмосферу той профессиональной среды, в которой выпускники вузов планируют реализовываться в будущем. Они могут, в том числе, войти в молодёжный кадровый резерв органов власти и приобрести новый полезный опыт.

Владимир Тарасов, приветствуя участников встречи, напомнил слова президента Владимира Путина о том, что страна рассчитывает "на молодых граждан России – на их идеи, энергию, желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда кто-то устроит получше, а работать и добиваться успеха".

"Ваша задача, пока вы молоды и энергичны, быть активными и получать знания, чтобы состояться и в профессии, и в жизни. Нужно быть честными, порядочными, дружелюбными, любить не только себя, но и окружающих вас людей. Я желаю вам успешного окончания вуза и хорошего начала своего большого взрослого пути!" - добавил Владимир Тарасов.

Студенты смогли задать спикеру мероприятия интересующие вопросы про работу депутатов.

Ранее в рамках федерального проекта "ГосСтартДиалог" на площадке КУПНО в Нижнем Новгороде прошла встреча министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой со студентами региона.

Напомним, в ноябре 2022 года в Нижнем Новгороде прошёл форум молодых госслужащих "Госстарт", на который приехали около 500 участников из 42 регионов страны.