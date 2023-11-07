Студенты из 60 стран мира поступили в ННГУ в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Приемная кампания иностранных граждан завершилась в ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, в текущем году от иностранцев поступило более 3000 заявлений. По итогам кампании в вуз было зачислено более 900 студентов из 60 стран.

Отмечается, что в 2022 году в ННГУ поступило более 550 иностранных граждан.

Как рассказал исполняющий обязанности ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов, наиболее популярными направлениями подготовками у иностранцев стали лечебное дело, информационные технологии, международные отношения, психология, педагогическое образование, история, юриспруденция.

Также велся прием иностранцев на международные образовательные программы. Так, совместно с Ташкентским государственным юридическим университетом реализуется программа бакалавриата по направлению "Юриспруденция". 18 студентов из Узбекистана уже начали свое обучение на юридическом факультете ННГУ.

Кроме того, в октябре ННГУ принял на обучение студентов из партнерских китайских университетов: студенты из Шанхайского политико-юридического университета, Сычуаньского университета иностранных языков и Университета Чжэнчжоу изучают русский язык в Центре образовательных программ для иностранных граждан ННГУ.

В настоящий момент в ННГУ обучается свыше 2200 иностранных студентов из 83 стран мира.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи студентов зачислено в Мининский университет в 2023 году.

Также напомним, что студенты из 104 стран мира обучаются в нижегородских вузах.