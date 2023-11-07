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Политика

Городецкий район и китайский город Цзиндэчжэнь стали побратимами

10 ноября 2023 12:50  [108] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Городецкий район и город Цзиндэчжэнь Китайской Народной Республики. в рамках форума стран БРИКС+ подписали меморандум об установлении побратимских связей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева, Городецкий район стал седьмым нижегородским муниципалитетом, у которого появился город-побратим в Китае.

Городец уже сотрудничает в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры с белорусским городом Полоцком, а также с болгарским городом Поморие и бразильским городом Триндади. 

В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться опытом в различных сферах, а также проводить совместные выставки, фестивали и лекции, направленные на популяризацию народного творчества.

Глава Городецкого района Александр Мудров, отметил, что выход на международный уровень позволяет муниципалитету привлечь новых инвесторов для развития территории.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с двумя провинциями Китая.

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Теги:
Городецкий район Международное сотрудничество
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