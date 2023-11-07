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Политика

Нижегородская область будет сотрудничать с двумя провинциями Китая

08 ноября 2023 12:58  [45] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области заключило два соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона с провинциями КНР. 

Согласно информации, заместитель губернатора Андрей Саносян подписал соглашения с заместителем председателя Народного правительства провинции Цзянси Ся Вэньюном и заместителем председателя Народного правительства города центрального подчинения Чунцин Чжан Гочжи.

По словам Андрея Саносяна, сотрудничество имеет хорошие перспективы. Так, в провинции Цзянси и городе центрального подчинения Чунцин, как и в Нижегородской области, располагаются крупные предприятия автомобильной промышленности.

Также важными направлениями сотрудничества могут стать IT-отрасль, "зеленая" энергетика и технологии.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что подписанные соглашения станут мощным толчком к усилению развития взаимодействий между Нижегородской областью и китайскими провинциями в рамках рабочей группы в формате "Волга-Янцзы".

Напомним, в октябре делегация Нижнего Новгорода посетила два города-побратима: Цзинань и Хэфэй.

Так, в Цзинане делегация приняла участие в открытии парка Нижнего Новгорода, а представители бизнеса посетили Шаньдунский выставочный центр НХП.

Кроме того, в Цзинане открылся экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода. Он обустроен в отдельном трехэтажном здании, в котором размещены актовый зал, залы для переговоров, а также экспозиции, посвященные Нижнему Новгороду и Цзинаню.

Также Нижний Новгород и Хэфэй подписали протокол по развитию сотрудничества

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Теги:
Международное сотрудничество
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