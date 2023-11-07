"Школу реставрации" открыли в Нижнем Новгороде

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АНО "АСИРИС" 10 ноября открыла в Нижнем Новгороде "Школу реставрации".
Напомним, на реализацию проекта "Школа реставрации" правительством Нижегородской области была выдана субсидия в размере 14 миллионов рублей.
Помещение площадью 251 кв. м расположено в Нижполиграфе на улице Варварской.
Здесь оборудованы столярная мастерская и склад для деревянных элементов старых домов, проходящих реставрацию. Они предоставляются застройщиками, восстанавливающими старинные здания. Сейчас склад находится в полуподвальном помещении, но после полноценного запуска Технопарка в Нижполиграфе его планируется переместить на 4-5 этаж
Обучение в школе по программе "Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей" стартовало ещё в октябре. В первый поток попали 30 человек.
Теоретическая часть программы была подготовлена специалистами ННГАСУ. Преподаватели университета проводят лекции на базе вуза, а кураторами практической части выступают мастера-наставники АСИРИСа.
На теоретическую часть программы отведено 40 часов, а на практическую - 32 часа. Обучение длится два месяца.
Обучение для кандидатов, прошедших отбор, бесплатное, но с обязательным прохождением производственной практики после завершения программы. Её можно пройти в самой "Школе реставрации" или на объектах волонтерского движения АНО "АСИРИС".
В школе рассчитывают выпускать 150 начинающих реставраторов в год.
"800-летие (Нижнего Новгорода- прим. ред.) показало серьёзную нехватку людей, несмотря на то, что нам удалось отреставрировать более ста объектов. На 800-летии процесс не остановился. Сейчас каждый год реставрируется несколько десятков объектов культурного наследия и они все требуют специалистов", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Напомним, в декабре 2022 года в Нижнем Новгороде открылся центр консервации и реставрации ценных книг и документов.
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