Инфекционисты призвали россиян сделать прививку от гриппа до конца ноября Общество

Специалисты Роспотребнадзора и иммунологи призвали россиян вакцинироваться от гриппа до конца ноября. Такая срочность объясняется ростом заболеваемости среди граждан. Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью телеканалу "360" рассказал о правилах вакцинации и назвал другой способ, который позволяет предотвратить заражение.

Он отметил, что пока как такового роста заболеваемости гриппом в России нет. Однако уже стартовало сезонное увеличение случаев болезни, связанное с переменой погоды и похолоданием, а в декабре прогнозируется интенсивный рост заболеваемости.

По словам иммунолога, вакцинироваться осенью нужно тем, кто привык это делать. Для остальных есть иные способы профилактики. Одним из лучших вариантов является медицинское обследование. "Необходимо выявить болезни, мешающие организму работать, и устранить их", — пояснил Жемчугов.

Так, сильно бьют по иммунитету проблемы со щитовидной железой, сахарный диабет, хронические нарушения метаболизма.

Если летом всё это выявить и отрегулировать, то человек осенью не заболеет.

В случае, если человек решается на вакцинацию впервые, то на формирование иммунитета у него уйдёт три недели. Именно поэтому нужно успеть до сезонной вспышки гриппа.

Жемчугов напомнил, что прививка не защищает от иных инфекций, например от ОРВИ.

По оценке экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в вакцинации от коронавирусной инфекции в наступившем осенне-зимнем сезоне нет необходимости. По её словам, прививаться нужно тогда, когда существует риск для жизни и здоровья.