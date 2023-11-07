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Общество

Дождеприёмные колодцы появились на "проблемных" участках в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

11 ноября 2023 15:42  [68] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Дождеприёмные колодцы и ливневой коллектор устраивают на территории разворотной площадки общественного транспорта по ул. Космической в Автозаводском районе.

Там много лет существовала проблема подтопления во время сильных дождей и таяния снега. Об этом сообщили МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог».

Как отметили в администрации Автозаводского района, работы начались по просьбам местных жителей и пассажиров общественного транспорта, которые испытывали трудности прохождения данной территории в непогоду.

В МБУ «РЭД» уточнили, что приступили к работам накануне, и на следующей неделе планирует закончить запланированный объём, восстановив благоустройство.

«Уже выполнили раскопку котлована, сейчас ведётся монтаж сборных железобетонных элементов и водоотводных труб с установкой дождеприёмных решеток. После этого будет приведена в порядок прилегающая территория. Работа – не сложная, но для жителей это долгожданное решение застарелой проблемы», – подчеркнули в РЭДе.

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Теги:
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