Зарплаты нижегородских учителей вырастут на 13,2% в 2024 году. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков, отвечая на вопросы в соцсети "ВКонтакте".
В частности, нижегородцы поинтересовались, когда ждать индексацию зарплат учителям.
Министр ответил, что в проекте областного бюджета на следующий 2024-й год заложено увеличение фонда оплаты труда на 13,2%. Он также напомнил, что в октябре текущего года оклады педагогам были проиндексированы на 6,5%.
Подписчики также указали на дефицит кадров в образовательных учреждениях.
Глава Минобра согласился, что такая проблема существует практически во всех сферах экономики, включая образование. Поскольку в регионе открывается много новых школ, необходимо больше хороших учителей.
"Сейчас работаем с Мининским университетом, нашими педагогическими колледжами по увеличению приёма и развитию целевого обучения, улучшению условий труда учителей. Это тоже очень важно! Ведь работать в новой школе, в классах с современным оборудованием приятнее, поэтому строительство и ремонт школ важны и с этой точки зрения", - отметил Михаил Пучков.
Напомним, что три школы, построенные по концессионной модели в Нижегородской области, приняли певрых учеников на прошедшей неделе: в рабочем поселке Виля (Выкса), в третьем микрорайоне Кстова и в селе Большая Ельня.Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат.
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