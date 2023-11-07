Зарплаты нижегородских учителей вырастут на 13,2% в 2024 году Общество

Зарплаты нижегородских учителей вырастут на 13,2% в 2024 году. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков, отвечая на вопросы в соцсети "ВКонтакте".

В частности, нижегородцы поинтересовались, когда ждать индексацию зарплат учителям.

Министр ответил, что в проекте областного бюджета на следующий 2024-й год заложено увеличение фонда оплаты труда на 13,2%. Он также напомнил, что в октябре текущего года оклады педагогам были проиндексированы на 6,5%.

Подписчики также указали на дефицит кадров в образовательных учреждениях.

Глава Минобра согласился, что такая проблема существует практически во всех сферах экономики, включая образование. Поскольку в регионе открывается много новых школ, необходимо больше хороших учителей.

"Сейчас работаем с Мининским университетом, нашими педагогическими колледжами по увеличению приёма и развитию целевого обучения, улучшению условий труда учителей. Это тоже очень важно! Ведь работать в новой школе, в классах с современным оборудованием приятнее, поэтому строительство и ремонт школ важны и с этой точки зрения", - отметил Михаил Пучков.

Напомним, что три школы, построенные по концессионной модели в Нижегородской области, приняли певрых учеников на прошедшей неделе: в рабочем поселке Виля (Выкса), в третьем микрорайоне Кстова и в селе Большая Ельня.