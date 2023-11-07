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Бизнес

Управляющий директор "ТНС энерго НН" приняла участие в I профессиональной коллегии Группы компаний "ТНС энерго"

13 ноября 2023 10:34  [61] Бизнес

В рамках I профессиональной коллегии Группы компаний "ТНС энерго" заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова выступила с отчетом о деятельности гарантирующего поставщика на территории Нижегородской области.

"Подводя итоги за девять месяцев 2023 года, можно с уверенностью сказать, что мы достигли хороших результатов по всем направлениям деятельности, показав значительный рост ряда финансовых показателей и качественное выполнение бизнес-плана", – подчеркнула в своем докладе Галина Шулимова.

За отчетный период потребителям региона было реализовано 6,5 млрд киловатт-часов электроэнергии. При этом компании удалось заметно снизить дебиторскую задолженность по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Важную роль в данном вопросе сыграла работа правового блока – за девять месяцев текущего года было подано порядка 2 400 исковых заявлений на общую сумму более 2,8 млрд рублей.

Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова отметила успешную деятельность компании в вопросах внедрения цифровых и дистанционных сервисов для потребителей: "Так, например, за девять месяцев 2023 года количество получателей электронных квитанций выросло более чем на 71 тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 384 тысяч". 

В рамках мероприятия Галина Александровна ответила на вопросы коллег, акцентировала внимание на успешных кейсах, создании прецедентов, положительных судебно-правовых практиках, рассказала о цифровизации и цифровой трансформации бизнес-процессов в компании, первоочередных задачах и планах на 2024 год.    

 

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Теги:
ТНС Энерго
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