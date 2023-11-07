Автомобиль с гуманитарной помощью из Нижегородской области попал под обстрел на Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.
Как рассказал сотрудник ЗСНО Олег Андерсон, уже неоднократно бывавший с гуманитарной миссией в зоне СВО, автомобиль "Мицубиси" угодил под обстрел вражеского дрона на линии боевого соприкосновения.
В результате машина полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
Сам Олег Андерсон жив, и должен в ближайшее время вернуться в Нижегородскую область. Он также подчеркнул, что затем снова отправится с гуманитарной помощью на СВО.
Ранее "Нижегородское ополчение-2022" доставило 54 тонны гуманитарного груза на Донбасс.
Напомним, что двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО.
Ранее сообщалось, что сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ.
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