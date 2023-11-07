Маршруты нижегородских троллейбусов № 10 и 25 изменены до 21 ноября Общество

Фото: соцсети НЭТ

В Нижнем Новгороде в связи с проведением ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую временно изменены маршруты движения двух троллейбусов. Об этом сообщили специалисты "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации".

Согласно информации, до 5:00 21 ноября полностью приостановлено движение троллейбусов маршрута №25.

Троллейбусы маршрута №10 в этот период будут ходить по следующей схеме: улица Пролетарская - бульвар Мещерский - улица Мурашкинская - Московское шоссе - проспект Героев - улица Просвещенская - переулок Рессорный - улица Героя Рябцева.

Напомним, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде не откроют как минимум до конца года.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе.