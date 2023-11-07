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Четыре игрока нижегородского "Торпедо" вызваны в сборную России 25

13 ноября 2023 14:02  [123] Спорт
Николай Коваленко и Богдан Конюшков

Николай Коваленко и Богдан Конюшков

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной России 25 на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 декабря.

В состав вошли четыре игрока ХК "Торпедо". Это защитник Богдан Конюшков, а также нападающие Василий Атанасов, Максим Летунов и Николай Коваленко.

20-летний Богдан Конюшков в этом сезоне не пропустил ни одного матча "Торпедо" и за 30 игр забил один гол, отдал 14 ассистов при показателе полезности -5. Летом был выбран на драфте НХЛ под общим 110 номером.

Николай Коваленко долгое время восстанавливался после травмы, но при этом в 14 матчах набрал 18 очков (7+11). Василий Атанасов в 28 матчах забил 13 голов и отдал 13 передач.

Максим Летунов в среднем набирает ровно очко за игру - за 30 матчей он забил 15 шайб и отдал 15 ассистов. Сейчас он лучший бомбардир клуба.

На Кубке Первого канала сборная России встретится с Казахстаном, Республикой Беларусь и Китаем.

Ранее сообщалось, что вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин вошел в расширенный состав сборной России на матч с Кубой.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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