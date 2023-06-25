Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
30 июня 2023 10:26  [68] Защитник нижегородского "Торпедо" Богдан Конюшков выбран на драфте НХЛ под 110 номером
27 июня 2023 10:18  [489] Нижегородский ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября
27 июня 2023 09:54  [444] Нижегородские спортсмены завоевали медали на союзном первенстве по фехтованию в Белоруссии
21 июня 2023 14:22  [818] Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" собрали в Нижегородской области спортсменов из 54 регионов РФ
21 июня 2023 11:18  [600] Дзержинск поборется за место проведения следующего Чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом
20 июня 2023 17:11  [520] Евгений Люлин: "Дзержинск по праву считается самым паралимпийским городом страны!"
20 июня 2023 11:58  [522] Региональный фестиваль дeтcкoго фyтбoла объединил почти 300 юных любителей игры с мячом
19 июня 2023 17:32  [693] Чемпионат МВД России по мини-футболу завершился в Городецком районе
19 июня 2023 12:02  [910] ХК "Торпедо" в рамках предсезонной подготовки проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча
16 июня 2023 15:34  [848] Студлига -2023: Нижний Новгород проведет турнир всероссийского масштаба
Спорт

Защитник нижегородского "Торпедо" Богдан Конюшков выбран на драфте НХЛ под 110 номером

30 июня 2023 10:26  [68] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Защитник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Богдан Конюшков был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 110 номером.

Согласно информации, игрока выбрал канадский клуб "Монреаль Канадиенс"

"Желаем Богдану дальнейших успехов, достижений и громких побед вместе с нашим клубом", - поздравили Богдана Конюшкова в "Торпедо".

Защитник присоединился к нижегородской команде в 2022 году. В сезоне КХЛ 2022/2023 он провел 64 игры, забил 2 гола и отдал 23 передачи.

Кроме того, в финале Богдан Конюшков помог МХК "Чайка" завоевать Кубок Харламова.

Отметим, что на драфте НХЛ 2022 года под общим 205 номером (клуб "Каролина Харрикейнз") был выбран защитник "Торпедо" Александр Пелевин, а в 2021 году - под 45 номером нападающий Илья Федотов (клуб "Аризона Койотис").

Напомним, ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября.

В рамках предсезонной подготовки клуб проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph