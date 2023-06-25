Защитник нижегородского "Торпедо" Богдан Конюшков выбран на драфте НХЛ под 110 номером Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Защитник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Богдан Конюшков был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 110 номером.

Согласно информации, игрока выбрал канадский клуб "Монреаль Канадиенс"

"Желаем Богдану дальнейших успехов, достижений и громких побед вместе с нашим клубом", - поздравили Богдана Конюшкова в "Торпедо".

Защитник присоединился к нижегородской команде в 2022 году. В сезоне КХЛ 2022/2023 он провел 64 игры, забил 2 гола и отдал 23 передачи.

Кроме того, в финале Богдан Конюшков помог МХК "Чайка" завоевать Кубок Харламова.

Отметим, что на драфте НХЛ 2022 года под общим 205 номером (клуб "Каролина Харрикейнз") был выбран защитник "Торпедо" Александр Пелевин, а в 2021 году - под 45 номером нападающий Илья Федотов (клуб "Аризона Койотис").

Напомним, ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября.

В рамках предсезонной подготовки клуб проведет в Нижнем Новгороде три контрольных матча.