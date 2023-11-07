Школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Школу на 1350 мест планируется построить в районе метромоста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, отвечая на вопросы в соцсетях.

Как отметила нижегородка, центр Нижнего Новгорода нуждается в новой школе, поскольку действующие учреждения заполнены, а точечная застройка продолжается.

По словам Михаила Пучкова, в настоящее время для решения этой проблемы рассматривается вопрос о возможности строительства новой школы на 1350 мест недалеко от улицы Елецкой.

Также в рамках КРТ запланировано строительство школы на 1500 мест в Советском районе.

Сроки строительства учреждений будут определены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей.