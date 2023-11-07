Цифровую версию зачёток для студентов введут на портале "Госуслуги" Общество

Цифровую версию зачёток для студентов введут на портале Госуслуги

Минцифры намерено предоставить студентам возможность получить цифровые копии студенческих билетов и зачётных книжек на портале "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторы и аспиранты смогут пользоваться как цифровой, так и бумажной версиями документа.

Онлайн-зачётка позволит следить за успеваемостью, а электронная версия студенческого билета позволит покупать льготные билеты на транспорт или культурные мероприятия, а также проходить на территорию университета. Демонстрировать документ можно будет с экрана телефона или планшета.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России планирует отказаться от бумажных оригиналов документов при зачислении в вуз с 2024 года. Так, со следующего учебного года абитуриентам для зачисления не потребуется приносить оригиналы документов в вуз на бумажном носителе. Предоставлять их можно с помощью электронного подтверждения в государственных информационных системах или на "Госуслугах".