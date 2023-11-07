Гала-концерт в честь 150-летия НМУ им. Балакирева состоялся в ТЮЗе Культура и отдых

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

13 ноября на площадке Театра юного зрителя прошёл гала-концерт, посвящённый 150-летию Нижегородского музыкального училища (колледжа) имени М.А. Балакирева. С поздравительным словом со сцены председатель Гордумы Нижнего Новгорода, член Попечительского совета училища Олег Лавричев.

Он отметил, что училище Балакирева является уникальным для нашего города культурным центром с богатейшей историей и традициями, хранимыми сообществом интеллигентов-мастеров музыкального искусства.

Из стен музыкального училища выходят выдающиеся таланты, составляющие "золотой фонд отечественной системы культурного образования и воспитания".

"Главное, что благодаря педагогам, помимо профессиональных знаний, молодые специалисты обретают здесь ту необходимую духовную основу, правильную систему координат, которая делает их настоящими патриотами своей страны", – добавил спикер Гордумы.

Также с поздравлениями выступили сенатор РФ Александр Вайнберг, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр культуры Наталья Суханова, депутат ЗС НО Юрий Балашов, представители Нижегородской государственной консерватории им. Глинки – президент Эдуард Фертельмейстер и ректор Юрий Гуревич, а также другие почётные гости.

Поздравительные телеграммы в адрес ветеранов, преподавателей, выпускников и студентов НМУ направили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В честь юбилея коллектив училища удостоен Благодарности президента РФ за развитие культуры и искусства.

В рамках гала-концерта студенты и выпускники училища в сопровождении симфонического оркестра учреждения исполнили произведения классической музыки.

СПРАВКА:

История Нижегородского музыкального училища ведёт отсчёт от 12 ноября 1873 года – с момента открытия в Нижнем Новгороде музыкальных классов при местном отделении Императорского русского музыкального общества. Их основал выпускник Московской консерватории Василий Виллуан.

В 1907 году классы были реорганизованы в музучилище, которое впоследствии меняло название на народную и государственную консерваторию, музыкальный университет, техникум, затем вновь на училищ.

В годы Великой Отечественной войны образовательный процесс не прерывался, а вырученные от выездных концертов средства направлялись на нужды обороны.

В 1965 году училищу выделили здание по улице Бекетова, где оно располагается и по сей день. К своему 100-летию училище было награждено орденом "Знак Почёта", а некоторое время спустя ему было присвоено имя композитора Милия Алексеевича Балакирева. Статус колледжа учреждение получило в 2003 году.

В числе выдающихся выпускников училища - дирижёры Исай Добровейн, Лео Гинзбург, Тимофей Гольберг и Максим Емельянычев; композиторы Борис Мокроусов и Павел Аедоницкий; музыканты Вера Исакович-Скрябина, Ровшан Мамедкулиев, Никита Власов и другие.

На протяжении последних 11 лет училище возглавляет Заслуженный артист РФ, Почётный гражданин Нижнего Новгорода, профессор Нижегородской государственной консерватории имени М.И.Глинки Игорь Кораллов.

Напомним, к 150-летию училища было отремонтировано основное здание, а также общежитие.