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Общество

МегаФон увеличил скорость интернета на участке трассы М-12

14 ноября 2023 12:25  [67] Общество

Инженеры МегаФона запустили новые базовые станции неподалеку от новой трассы М-12, которая скоро свяжет Москву и Казань. Автодорога длинной 811 км проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

Участок дороги от столицы до Арзамаса открыли в начале сентября, что сократило время в пути между этими точками в два раза. Теперь и скорости мобильного интернета на арзамасском участке значительно увеличились.

Участок М-12 огибает Арзамас с севера и проходит поблизости от сел Кирилловка, Морозовка, Абрамово и Ломовка. Еще весной в этих населенных пунктах специалисты оператора расширили частотный спектр базовых станций, что позволило улучшить основные параметры сети: ёмкость, пропускную способность и скорость мобильного интернета.

В октябре работы по развитию сети в Арзамасе были продолжены. Запущенные в эксплуатацию новые телеком-объекты существенно повысили качество голосовой связи и скорость передачи данных в районах города, где связисты фиксировали наибольшую нагрузку на базовые станции.

Новый телеком-объект начал работать также на южной окраине Арзамаса, где в начале осени открылась еще одна важная транспортная магистраль – Южный обход Арзамаса. 9-километровая дорога разгрузила центр старинного города от потока транзитного транспорта и увеличила пропускную способность трассы, ведущей в популярное у туристов и паломников село Дивеево.

"С активным развитием транспортной инфраструктуры, несомненно, увеличится и туристический поток не только в Нижний Новгород, но и в Арзамас — самобытный город с огромным количеством храмов и живописных купеческих зданий. Конечно, телеком-услуги должны соответствовать повышенным скоростям движения, запросам туристов и местному бизнесу, развиваться которому будет удобнее, имея надежную связь и быстрый мобильный интернет. Мы уделяем особое внимание этой территории и за полгода увеличили скорость передачи данных до 50%", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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