Индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Согласно информации, в первом полугодии следующего года повышение тарифов не планируется, а с июля рост в среднем составит 9,8%.

Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам в 2024 году составит 1%, а в 2025-2028 годах - 2,1%.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ.

Также напомним, что тарифы на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля 2024 года.