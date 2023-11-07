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Индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
Согласно информации, в первом полугодии следующего года повышение тарифов не планируется, а с июля рост в среднем составит 9,8%.
Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам в 2024 году составит 1%, а в 2025-2028 годах - 2,1%.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ.
Также напомним, что тарифы на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля 2024 года.
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