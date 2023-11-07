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Неизвестный поджёг релейный шкаф в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Согласно информации, возгорание шкафа на станции Дзержинск было зафиксировано сегодня в 00:20.
В связи с происшествием были задержаны два пассажирских поезда Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород на 17 и 13 минут соответственно.
Напомним, российским подросткам предлагают за деньги совершать диверсии. Неизвестные обещают денежное вознаграждение за совершение преступления.
В декабре 2022 года в России был принят закон о пожизненном сроке за диверсии.
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