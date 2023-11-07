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Спорт

Дзержинский ФК "Химик" наградили за победу в дивизионе "Б" Второй Лиги

15 ноября 2023 11:38  [4] Спорт

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Футбольный клуб "Химик" из Дзержинска досрочно одержал победу в Первенстве России по футболу среди команд второй лиги (дивизион "Б").

14 ноября команду поздравили глава Дзержинска Иван Носков, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр спорта региона Александр Кононов, а также президент ФНЛ Наиль Измайлов и гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Не совру, если скажу - мало кто верил, что за короткое время мы сможем построить крепкую команду. Но у нас - получилось! Успехи "Химика" теперь известны за пределами Нижегородской области. Их отмечают руководители российского футбола, а для соперников по чемпионату мы стали грозой номер один", - подчеркнул Евгений Люлин, который также является президентом ФК "Химик".

Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что со следующего года у "Пари НН" и "Химика" будет сквозная заявка, что позволит ребятам из Дзержинска пробиться в Российскую Премьер лигу, а клубу из Нижнего Новгорода наигрывать молодых футболистов.

"Мы одна семья. И в нашей семье одна цель - стать лучшими", - отметил гендиректор "Пари НН".

В 17 матчах прошедшего сезона "Химик" проиграл лишь один раз и набрал 44 очка. У ближайшего преследователя - "Зенита-2" - 37 очков.

Весной 2024 года клуб из Дзержинска начнет свой путь в "Серебряной группе" Второй Лиги, где будет бороться за попадание в "Золото", в котором разыгрывается выход в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" организует встречу болельщиков с Олегом Романцевым.

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Теги:
Футбол
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