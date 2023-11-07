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Бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесен на рассмотрение в Гордуму

15 ноября 2023 16:05  [45] Экономика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесен на рассмотрение в Гордуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, доходная и расходные части бюджета вырастут примерно на 11% в сравнении с показателями 2023 года.

Сейчас доходы запланированы на уровне 54 млрд рублей, но в ближайшее время эта сумма увеличится в связи с поступлением федеральных и областных средств на строительство метро и переселение из ветхого и аварийного фонда.

На социальную сферу - образование, культуру, социальную политику и спорт - будет направлено две трети расходов. Значительно увеличится финансирование модернизации соцучреждений, поддержка активной молодежи.

Также увеличены расходы на благоустройство, дороги, ливневки, переселение горожан в лучшие жилищные условия.

"Все то, что помогает городу развиваться и становиться комфортнее для жителей", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода". В ближайшее время по нему пройдут публичные слушания.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Нижегородской области на 2024 год поддержали восемь комитетов Законодательного собрания региона.

Уже завтра по проекту бюджета Нижегородской области пройдут публичные слушания.

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Теги:
Бюджет
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