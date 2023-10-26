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Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области пройдут 16 ноября

02 ноября 2023 11:25  [3] Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области на 2024 год пройдут 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, мероприятие пройдет в онлайн-формате на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания" с 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на этом сайте до 8:00 16 ноября.

Зарегистрированные участники могут задать вопросы, оставить замечания и предложения по проекту областного бюджета до конца дня 16 ноября.

Также вопросы можно направить по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 14 (по почте или факсимильной связи по тел. 437-33-10), по электронной почте: e-mail: official@fin.kreml.nnov.ru не позднее 18:00 13 ноября.

Ответы разместят на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания" в течение пяти дней. При необходимости срок ответа может быть увеличен до месяца, о чем участнику публичных слушаний сообщат.

Напомним, "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2024 год прошло в середине октября.

Так, доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят 252,5 млрд рублей, безвозмездные поступления от Федерации закладываются в объеме 39,7 млрд рублей. Часть целевых федеральных средств еще будет распределена ко II чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Расходы областного бюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд рублей. 

Проект бюджета региона на 2024 - 2026 годы был внесен в Законодательное собрание Нижегородской области 25 октября.

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Теги:
Бюджет Публичные слушания
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