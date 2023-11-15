"Серебряная елка": в Нижегородской области стартовала благотворительная акция по сбору новогодних подарков для пожилых людей Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В преддверии Нового года в Нижегородской области стартовала благотворительная акция по сбору подарков для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пенсионеров. Акция "Серебряная елка" проходит в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия".

В Штабе общественной поддержки партии региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов объявил о начале акции и пригласил всех желающих принять в ней участие.

"Новый год – это праздник, который ждут и дети, и взрослые, его принято отмечать в кругу семьи. Но бывает так, что в преклонном возрасте человек может остаться один, без родных. И этой акцией мы хотим порадовать таких людей, подарить им частичку праздника, душевного тепла. Принять участие в акции могут все желающие. В течение месяца в Штабе мы будем собирать подарки для бабушек и дедушек, и в канун Нового года наши волонтеры развезут их адресатам. Надеемся, что акция принесет хорошее настроение и добрые эмоции всем участникам", - отметил Владимир Тарасов.

Координатор партпроекта положил свой подарок в специальную коробку, которая установлена в Штабе общественной поддержки. Также активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.



"В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта "Старшее поколение" и серебряные волонтеры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция "Серебряная елка" поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение", - сказала федеральный координатор партпроекта "Старшее поколение" Галина Карелова.



Передать подарки можно до 15 декабря. Среди востребованных: теплые пледы, постельное белье, полотенца, средства гигиены,, тапочки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки и продуктовые наборы.

Адрес Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия": Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2А. Уточнить информацию можно по тел. 8 (831) 435-13-81.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".