Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 ноября 2023 17:49  [38] Каток в нижегородском парке "Швейцария" может стать бесплатным для детей
15 ноября 2023 17:33  [330] Генпрокуратура добилась от Wildberries изменения ряда правил работы
15 ноября 2023 17:24  [70] Нижегородские судебные приставы взыскали 9 млн рублей долга со строительной фирмы
15 ноября 2023 17:10  [86] ОМК запустит в Выксе первый научно-популярный маршрут промтуризма
15 ноября 2023 16:58  [85] "Серебряная елка": в Нижегородской области стартовала благотворительная акция по сбору новогодних подарков для пожилых людей
15 ноября 2023 16:39  [96] Год физики и астрономии начался во всех школах Нижнего Новгорода
15 ноября 2023 16:23  [109] Владимир Солдатенков жестко отреагировал на очередную высадку ребенка из общественного транспорта
15 ноября 2023 15:57  [116] Иммунологи призвали привить от кори даже взрослых
15 ноября 2023 15:30  [123] Первая Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" открылась в НГЛУ
15 ноября 2023 14:44  [171] Глеб Никитин выступил на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Общество

"Серебряная елка": в Нижегородской области стартовала благотворительная акция по сбору новогодних подарков для пожилых людей

15 ноября 2023 16:58  [85] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В преддверии Нового года в Нижегородской области стартовала благотворительная акция по сбору подарков для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пенсионеров. Акция "Серебряная елка" проходит в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия". 

В Штабе общественной поддержки партии региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов объявил о начале акции и пригласил всех желающих принять в ней участие.   

"Новый год – это праздник, который ждут и дети, и взрослые, его принято отмечать в кругу семьи. Но бывает так, что в преклонном возрасте человек может остаться один, без родных. И этой акцией мы хотим порадовать таких людей, подарить им частичку праздника, душевного тепла. Принять участие в акции могут все желающие. В течение месяца в Штабе мы будем собирать подарки для бабушек и дедушек, и в канун Нового года наши волонтеры развезут их адресатам. Надеемся, что акция принесет хорошее настроение и добрые эмоции всем участникам", - отметил Владимир Тарасов. 

Координатор партпроекта положил свой подарок в специальную коробку, которая установлена в Штабе общественной поддержки. Также активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей. 
 
"В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта "Старшее поколение" и серебряные волонтеры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция "Серебряная елка" поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение", - сказала федеральный координатор партпроекта "Старшее поколение" Галина Карелова. 
 
Передать подарки можно до 15 декабря. Среди востребованных: теплые пледы, постельное белье, полотенца, средства гигиены,, тапочки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки и продуктовые наборы.

Адрес Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия": Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2А. Уточнить информацию можно по тел. 8 (831) 435-13-81.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Пенсионеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph