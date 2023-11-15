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Общество

Столовая школы №118 в Нижнем Новгороде стала призером Всероссийского конкурса

16 ноября 2023 12:32  [112] Общество

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Министерство просвещения России подвело итоги Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая – 2023".

Согласно информации, в федеральном туре приняли участие более 500 участников из 69 регионов страны.

В рамках этапа "Тематический стол" работники школьной столовой представили блюда из своего меню, которые оценивали профессиональные жюри, ученическая и родительская комиссия. При оценке учитывалось соответствие энергетической ценности блюд энергозатратам активного детского организма, внешний вид блюда, сервировка стола, оригинальность оформления и подачи.

В рамках второго этапа - блицтурнира "Три вопроса родителей" - оценивалось взаимодействие школ и родителей в вопросах участия и контроля школьного питания.

Третий этап – квест-практикум "Безопасный пищеблок" – был посвящен умению команд выявлять нарушения в работе пищеблока школы. 

По итогам конкурса нижегородская школа №118 заняла третье место в номинации "Лучшая школьная столовая города-миллионника".

Напомним, в 2022 году столовая школы №24 Нижнего Новгорода была признана лучшей в России.

Также ранее сообщалось, что более 102 млн рублей выделено на модернизацию пищеблоков школ Нижнего Новгорода.

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Теги:
Конкурсы Школы
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