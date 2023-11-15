Столовая школы №118 в Нижнем Новгороде стала призером Всероссийского конкурса

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Министерство просвещения России подвело итоги Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая – 2023".
Согласно информации, в федеральном туре приняли участие более 500 участников из 69 регионов страны.
В рамках этапа "Тематический стол" работники школьной столовой представили блюда из своего меню, которые оценивали профессиональные жюри, ученическая и родительская комиссия. При оценке учитывалось соответствие энергетической ценности блюд энергозатратам активного детского организма, внешний вид блюда, сервировка стола, оригинальность оформления и подачи.
В рамках второго этапа - блицтурнира "Три вопроса родителей" - оценивалось взаимодействие школ и родителей в вопросах участия и контроля школьного питания.
Третий этап – квест-практикум "Безопасный пищеблок" – был посвящен умению команд выявлять нарушения в работе пищеблока школы.
По итогам конкурса нижегородская школа №118 заняла третье место в номинации "Лучшая школьная столовая города-миллионника".
Напомним, в 2022 году столовая школы №24 Нижнего Новгорода была признана лучшей в России.
Также ранее сообщалось, что более 102 млн рублей выделено на модернизацию пищеблоков школ Нижнего Новгорода.
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