Концессионером дублера проспекта Гагарина стало ООО "КСК №11" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Концессионером дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде стало ООО "КСК №11". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Напомним, в конце сентября правительство Нижегородской области начало процедуру отбора концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина, включающего 2, 3 и 4 очереди общей протяженностью 12,8 км или 2 и 3 очередей протяженностью 9 км.

Заявку на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения подал только инициатор ООО "Концессионная строительная компания №11". Подписать соглашение с компанией планируется уже в этом году.

В октябре стало известно, что проезд по дублеру проспекта Гагарина планируется сделать платным. В министерстве сообщили, что итоговое решение по варианту реализации проекта будет принято после окончательного определения источников финансирования.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.