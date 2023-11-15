Троллейбус №8 в Нижнем Новгороде за первый день работы перевез 500 пассажиров Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс"

Троллейбус №8 в Нижнем Новгороде за первый день работы перевез около 500 пассажиров. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, работа маршрута № 8 "Улица Дубравная - тоннель Московского вокзала" была возобновлена 15 ноября.

Отмечается, что троллейбусы курсировали согласно утвержденному расписанию.

По итогам тестового периода расписание маршрута может быть скорректировано за счет увеличения выпуска троллейбусов.

Напомним, маршруты нижегородских троллейбусов № 10 и 25 изменены до 21 ноября.